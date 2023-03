📷 Plusieurs anciens joueurs et coachs actuels de D1A ont reçu leur licence UEFA Pro

Grâce aux appels vidéo depuis l'Angleterre, Vincent Kompany a obtenu le diplôme d'entraîneur le plus élevé.

La Fédération Belge de Football a publié une photo montrant les nouveaux diplômés de la licence UEFA Pro. Vincent Kompany en fait partie, le coach de Burnley a terminé cette semaine le cours de licence pro qu'il avait commencé en Belgique. Il est également possible de passer certains tests par appel vidéo depuis l'Angleterre. Il est allé chercher son diplôme en compagnie de Karl Geraerts, Carl Hoefkens, Rik De Mil, Mbaye Leye, Edward Still, Bertrand Crasson et Jan Wuytens, entre autres.