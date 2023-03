Arthur Theate s'impose à un poste...surprenant : "Le coach a besoin de moi"

Arthur Theate est l'un des grands gagnants de cette trêve internationale. Le nouveau back gauche des Diables est-il connu ?

Personne, probablement, n'avait parié sur le fait qu'au sortir de ces deux premiers matchs sous Domenico Tedesco, le back gauche des Diables Rouges pour les mois à venir s'appelle...Arthur Theate.

Mais le défenseur de Rennes a offert deux performances intéressantes, même si imparfaites. Même dans le dur, il s'est battu. "C'est ce qui caractérise tout ce camp, pas seulement ce soir. Tout le groupe s'est battu, les uns pour les autres. Il y a énormément d'envie", se réjouit Theate après la rencontre.

"Et surtout, c'est un groupe qui a le sourire et le donne aux fans, aux observateurs. C'est ça le plus important", ajoute-t-il. La Belgique a en effet offert de très belles phases de jeu à Cologne.

On a souffert en seconde mi-temps ? Il ne faut pas oublier où on jouait...

"Nos deux premiers buts sont vraiment de belles phases avec des combinaisons, de la technique", sourit Theate. "Oui, on a souffert en seconde période. Mais il ne faut pas oublier qu'on est en Allemagne. Venir gagner ici, c'est magnifique".

Back gauche...de fortune ?

Face à un tel adversaire, Arthur Theate a évidemment été mis à rude épreuve dans son nouveau rôle. "Je m'y fais, j'ai déjà eu un peu de temps pour m'habituer en Suède et ça allait mieux aujourd'hui", estime le back gauche des Diables.

"On travaille bien à l'entraînement et je pense que le coach a besoin de moi à ce poste. J'espère ", conclut Theate, qui a également coaché Saelemaekers à ce poste en seconde période, le Milanais ayant encore moins l'habitude d'y jouer. "On peut difficilement comparer les deux périodes, mais j'ai essayé d'aider Alexis comme Jan le fait avec moi", conclut Arthur Theate.