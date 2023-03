Alexis Saelemaekers, le drôle de test expliqué par Domenico Tedesco...qui envoie un message subliminal aux U21

Grosse surprise à la mi-temps d'Allemagne - Belgique : Alexis Saelemaekers remplace Jan Vertonghen...et prend place au back gauche. Une expérimentation qui n'a pas été très convaincante.

Loin de nous l'idée de tacler Alexis Saelemaekers pour sa montée délicate : le Milanais, déjà pas réputé pour être un profil défensif, ne comptait avant cette rencontre que...19 minutes au back gauche dans sa carrière. C'était en décembre 2018, face au Dinamo Zagreb avec Anderlecht...

"J'avais prévenu Jan qu'il sortirait à la pause car je voulais essayer quelque chose", explique Domenico Tedesco, qui semblait conscient que son choix avait peu convaincu. "Je suis un peu limité au poste de back gauche. Arthur y fait du bon boulot mais je voulais le voir dans l'axe. Timo (Castagne, nda) peut y jouer, mais il n'aime pas trop ça, et il était bien dans son match".

Saelemaekers a donc disputé une seconde période très difficile, car sa montée a coïncidé au réveil de Serge Gnabry, qui était déchaîné. "Alexis a de la puissance, de la technique. Je voulais voir ce qu'il pouvait amener".

L'heure de...Maxim De Cuyper ?

Par défaut, et aussi un peu parce qu'il n'a pas démérité, Arthur Theate sera donc le back gauche des Diables à court et moyen terme. Mais Tedesco regarde aussi plus bas. "Nous savons qu'il y a des options chez les Espoirs à ce poste", révèle-t-il. "La question, c'est : quand est-il pertinent de les intégrer aux A ? Il faut qu'ils soient prêts, nous suivrons cela à l'avenir".

Autrement dit : Maxim De Cuyper, qui fait des ravages à Westerlo, est tout proche de la sélection nationale...mais cela sera peut-être pour l'automne prochain, après l'Euro U21.