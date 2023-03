"Deux divisions d'écart" : Lothar Matthäus remonté comme jamais après la défaite de l'Allemagne face à nos Diables

En Allemagne, la défaite d'hier soir ne passe pas. Lothar Matthäus a très peu goûté au jeu proposé par les joueurs d'Hans-Dieter Flick.

L'Allemagne a encore du boulot si elle veut faire bonne figure lors de l'Euro 2024 qu'elle organise à domicile. Après l'élimination dès la phase de groupe de la Coupe du Monde, la Mannschaft était attendue au tournant face à nos Diables. Après la défaites, les consultants n'y sont pas allés de main morte.

La légende Lothar Matthäus faisait sans doute partie des plus remontés. Au Bild, il déclare : "Il faut d'abord évaluer les 35 premières minutes, et c'est ce que j'ai vu de plus mauvais de la part de la Mannschaft dans ma longue carrière. Ils n'ont pas riposté dans les duels, ils ont laissé jouer les Belges. Les deux buts de retard, c'était logique". Pour lui, la réaction en seconde mi-temps est à souligner mais arrive trop tard : "C'est la manière dont on veut qu'ils jouent. Mais avant cela, il y avait deux divisions d'écart entre les deux équipes". Heureusement pour Hans-Dieter Flick et ses hommes, d'autres amicaux sont au programme pour préparer au mieux le grand rendez-vous de 2024.