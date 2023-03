Après ses propos polémiques, le sélectionneur de la Suède a présenté ses excuses

Janne Andersson, le coach de l'équipe nationale suédoise, a eu une discussion avec le journaliste sur lequel il s'est emporté après la victoire face à l'Azerbaidjan.

Après sa défaite 0-2 face à la Belgique, la Suède s'est imposée cette semaine face à l'Azerbaidjan (5-0). Malgré la victoire, certains choix du sélectionneur, Janne Andersson, n'ont pas plu à tout le monde. Questionné sur le plateau de Viaplay après la victoire, Andersson a réagi de manière énervée et a même attaqué le journaliste et ancien joueur Bojan Djordjic sur ses origines serbes.

La fédération suédoise a publié un communiqué dans lequel il est expliqué que les deux hommes se sont rencontrés "pendant plus d'une heure" dans les bureaux de Viaplay afin d'avoir une discussion.

"Nous avons eu une bonne et chaleureuse discussion et nous nous sentons tous les deux en partie responsables de ce qui s'est mal passé lundi. C'est pourquoi il était très agréable de se rencontrer et d'éclaircir cet incident de manière honnête et nous l'avons fait avec cœur et compréhension l'un pour l'autre", a déclaré Andersson.

"Ce fut une longue, profonde et belle conversation qui s'est terminée par un consensus avec le pardon des deux parties. Ce qui s'est passé entre nous est maintenant résolu", a confirmé Djordjic.