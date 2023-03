Deux Belges parmi les meilleurs salaires de leur club en Ligue 1, pas de surprise pour le top 3 du championnat

Le journal L'Equipe a révélé le top 10 des salaires au sein de chaque club de Ligue 1. On retrouve deux Belges au sommet dans leur club respectif.

Le top 30 des salaires de Ligue 1 de manière générale a été révélé par L'Equipe et sans surprise, le Paris Saint-Germain domine ce classement de manière outrancière.

Kylian Mbappé est le joueur le mieux payé de Ligue 1 avec 6 millions mensuels, devant Neymar et ses 3,75 millions et Messi et ses 3,375 millions. Il faut attendre la 11e place pour voir un joueur de l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder (650.000).

Côté Belge, Matz Sels est le second joueur le mieux payé de Strasbourg, avec 130.000 euros mensuels. C'est plus de 2 fois le salaire de Brecht Dejaegere, lui aussi deuxième joueur le mieux payé de Toulouse (60.000).