Eden Hazard a joué un amical interne avec le Real Madrid...et n'a pas fait forte impression

Le Real Madrid a récupéré ses internationaux, et en a profité pour organiser un match d'entraînement mélangeant l'équipe A et la réserve. Eden Hazard a joué...mais n'a pas convaincu.

Thibaut Courtois et ses autres coéquipiers internationaux (David Alaba, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Rodrygo, Vinicius Jr, Eder Militao) ont retrouvé le camp d'entraînement du Real Madrid, et Carlo Ancelotti a organisé un match mélangeant l'équipe A et la Castilla, la réserve.

Selon le média espagnol Relevo, Eden Hazard et Karim Benzema ont tous deux joué ce match d'entraînement. Et si le Français, qui souffre de soucis musculaires récemment, a brillé en marquant 2 buts et été l'homme du match, le Belge n'a pas convaincu.

"Le footballeur belge, déjà condamné à l'ostracisme, a fait très mauvaise impression dans ce match face à la Castilla", lit-on. "Il a eu de très grandes difficultés à passer ses adversaires et il était physiquement fatigué". Difficile d'imaginer autre chose d'un joueur cantonné au banc depuis...septembre en championnat.