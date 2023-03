Les salaires énormes d'Eden Hazard et Kevin De Bruyne, recordmen dans leur championnat

Kevin De Bruyne est le joueur le mieux payé de Manchester City et même d'Angleterre, tandis qu'Eden Hazard...dispose du même statut en Espagne. De quoi expliquer aussi sa volonté de rester au Real Madrid...

Le journal L'Equipe a révélé les salaires des plus grands championnats. Et deux Belges sont à la fête. Kevin De Bruyne est ainsi le joueur le mieux payé de Manchester City et de Premier League, avec un revenu mensuel (brut) d'1,95 million, soit 23,4 millions par an.

Eden Hazard, lui, domine ce classement en Liga. L'ex-Diable Rouge, qui ne décolle pas du banc depuis septembre en championnat, est même mieux payé que KDB puisqu'il touche environ 2,25 millions d'euros bruts par mois au Real Madrid, soit 27 millions d'euros bruts par an.

Le contrat d'Hazard se termine en juin 2024. Et jusqu'à son terme, le remplaçant le plus cher du monde touchera inlassablement son salaire. Un gouffre financier, que le Real Madrid pourrait chercher à combler l'été prochain...mais Eden Hazard paraît déterminé à rester.