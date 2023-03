Bolingoli veut tout prouver à son ex

Malines jouera dimanche contre le Club de Bruges. Il s'agit d'un match particulier pour Boli Bolingoli, car il a fait ses débuts professionnels au Club. Il est donc impatient de se montrer.

"Cela restera évidemment un duel spécial pour moi", a déclaré Bolingoli à Het Laatste Nieuws. "J'ai encore joué avec des joueurs comme Vanaken et Mechele. Le club est toujours le même qu'à l'époque où je jouais. Ce serait bien de battre le Club pour une fois cette saison. Notre saison n'a pas été simple. Nous voulons encore prendre des points et travailler avec un bon sentiment en vue de la finale de la Coupe.

Bolingoli a souffert d'une blessure musculaire et d'une pubalgie cette saison. Il cherche désormais à atteindre son meilleur niveau. "Je m'efforce d'être de plus en plus en forme. Avec la pubalgie, j'ai eu une blessure très difficile. Il faut essayer de rester fort mentalement, car si vous commencez à penser négativement, la blessure peut aussi s'aggraver. J'espère que je ne me blesserai plus et que je pourrai jouer tous les matches en avril.

Bolingoli a joué 64 matches pour le Club de Bruges. Il a également joué pour le Rapid Vienne et le Celtic.