Gérald Kilota : "Mon avenir est flou"

Ce samedi soir (18h15), le RFC Seraing recevra La Gantoise lors de la 31ème journée de Jupiler Pro League.

Lanterne rouge de Jupiler Pro League avec 19 points au compteur, Seraing est à huit longueurs de la 15ème place à quatre journées de la fin. Autant dire que la messe est quasiment dite. Pourtant, l'atmosphère n'est pas atroce ou abominable. "Même si la situation est loin d'être grandiose, on prend toujours du plaisir à venir chaque jour à l'entraînement. Ce n'est pas fini mathématiquement et tant qu'il y a une chance de se sauver, on doit continuer d'y croire", a confié Gérald Kilota à l'issue de la rencontre. "Il reste quatre rencontres à disputer et on sera un peu plus avancé après le match contre La Gantoise concernant notre situation et ce qui nous attend la saison prochaine", a souligné le back gauche.

Quel avenir pour l'ancien capitaine des Métallos ? "Mon avenir est flou à vrai dire. Je n'ai pas été aidé par ma blessure qui m'a privé des terrains pendant de longs mois sans parler du fait que cela m'a touché mentalement également. Je suis en fin de contrat, même s'il y a une option pour prolonger (Seraing a jusqu'à ce vendredi 31 mars activer la prolongation). Ce que je veux ? Je ne sais pas vraiment mais je sais que je ne peux pas me permettre de refuser la possibilité d'évoluer un an dans un club plutôt que de partir sans aucune perspective. Le football est rempli de surprises et je ne ferme aucune porte", a conclu le joueur âgé de 29 ans.

Blessé durant la préparation estivale sérésienne lors d'un match amical contre Saint-Trond, Kilota est resté longtemps sur la touche. Il a disputé ses premières minutes de la saison lors de la victoire contre OHL (2-1) le 4 février dernier.