La course au maintien relancée ? Les U23 du Standard et le Jong Genk sanctionnés, Virton se met à rêver !

Et si la relégation de Virton, qu'on semblait déjà prendre pour acquise, était encore évitable ? La décision concernant le match entre le SL 16 et le Jong Genk est en tout cas tombée et replace les Gaumais à 5 points des jeunes Rouches...

