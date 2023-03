Rik De Mil n'y va pas par quatre chemins : "Naïf de croire qu'on a droit à l'erreur"

Le Club de Bruges va à Malines ce week-end, et n'a plus vraiment droit à l'erreur dans la course au top 4. Rik De Mil le sait.

Le Club de Bruges avait idéalement entamé l'après-Parker avec une victoire contre le Standard, concurrent dans la course au top 4. Mais les Blauw & Zwart ont rechuté à Courtrai, et les voilà hors du top 4. Le déplacement à Malines sera crucial. Rik De Mil le sait : ses hommes n'ont plus droit à l'erreur. "Ce serait naïf de penser le contraire", reconnaît le coach brugeois en conférence de presse. "Nous devons nous concentrer sur nous et pas regarder les autres équipes". Pour De Mil, Bruges doit même viser le maximum possible. "Le 12/12 est un must. Je le sais, les joueurs le savent. Pas besoin de le répéter chaque jour", affirme-t-il. "Nous chassons la 4e place et savons comment gérer cette pression".