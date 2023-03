Un vibrant hommage sera rendu ce vendredi à Zulte Waregem - Antwerp

Le jeune homme avait été grièvement blessé mardi, lors d'un accident survenu dans une école d'Ekeren. Malheureusement, il n'aura pas survécu. Il évoluait depuis cette saison avec les jeunes de l'Antwerp.

Zulte Waregem a annoncé que le chant "You'll Never Walk Alone" sera lancé à la 11e minute du match ce vendredi, afin de rendre à Jack "un hommage digne de ce nom."

Helaas heeft de 11-jarige Jack het niet gehaald. ✨



Samen met de fans van Royal Antwerp F.C. zorgen we in de 11de minuut voor een passend eerbetoon door You'll never walk alone van de tribunes te laten rollen.



Rust zacht, Jack! ❤️ https://t.co/aej8gtlTTd