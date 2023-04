La grande révélation de Carlo Ancelotti sur l'intérêt du Brésil

Le coach italien du Real Madrid est cité avec grande insistance du côté de la sélection brésilienne, orpheline de Tite depuis la récente Coupe du monde.

Alors que son entourage avait nié les informations de certains médias affirmant qu'un accord existait déjà entre lui et la sélection du Brésil, Carlo Ancelotti a décidé de sortir du silence à ce propos.

En conférence de presse, l'Italien a confirmé que le Brésil souhaitait le recruter. "La réalité, c'est que l'équipe nationale du Brésil me veut, et cela me flatte, cela m'enchante", a déclaré Ancelotti.

Néanmoins, il ne penserait pas à quitter la Maison Blanche de sitôt. Il n'a en effet qu'une idée en tête : aller jusqu'à la fin de son mandat, c'est à dire en juin 2024. "Mais il faut respecter le contrat en cours. Je souhaite l'honorer jusqu'au bout."

"J'ai un contrat, je veux l'honorer, parce que ce club et cette équipe me plaisent. Et tout ce qui se passera après avec mon contrat, c'est le futur, et personne ne connaît le futur. Si Ednaldo Rodrigues (le président de la fédération brésilienne, ndlr) veut parler avec moi, je le rencontrai avec plaisir. Cela ne me surprend pas qu'il y ait des rumeurs de ce genre, et cela ne m'inquiète pas. C'est assez clair : je resterai ici tant que le Real Madrid me permet de continuer ici."