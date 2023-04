Kevin Debaty évoque son passage sur le banc et son avenir : "La date butoir se rapproche, mais je ne lâcherai rien"

Ce dimanche après-midi, le portier liégeois est monté au jeu peu de temps avant la pause après l'exclusion d'Antoine Lejoly.

Touché à la tête lors d’un choc avec Jordan Bustin en fin de rencontre face aux U23 de l’Antwerp, Kevin Debaty avait dû quitter le terrain sur civière. Alors qu'il pensait céder sa place le temps d’un match (26/02 contre Ninove), le portier a dû cirer le banc pendant cinq rencontres de suite. "Comme tout compétiteur, c'est toujours difficile d'accepter le fait d'être sur le banc après 25 matchs, surtout après une petite blessure. C'était dur et délicat, mais j'ai pu compter sur le soutien de ma femme, ma fille et de mes parents", a précisé le gardien liégeois.

"Le plus important était de ne pas perdre des points aujourd'hui"

L'ancien portier du Standard et de Waasland-Beveren a retrouvé les terrains ce dimanche suite à l'exclusion d'Antoine Lejoly, coupable d'une mauvaise sortie dans les pieds d'Agyagong. "Je suis content d'avoir pu rejouer, mais le plus important était de ne pas perdre de points aujourd'hui. Ce n'est jamais évident d'affronter des équipes U23, c'est toujours un match piège. On a d'ailleurs été cueillis à froid, mais l'équipe a bien réagi malgré notre infériorité numérique", a souligné le joueur âgé de 33 ans qui s'est montré directement décisif sur une déviation de Breugelmans (44e). "Un arrêt important car si on encaisse ce but là avant la pause, c'est un tout autre match. J'ai fait mon job en gardant l'équipe dans le match et en repoussant les ballons. Un bonheur immense de retrouver l'équipe après sept semaines", a confié Debaty.

"Il faut respecter les choix du coach"

Les supporters du matricule 4 l'ont ovationné quand le gardien s'est échauffé et entraîné durant la mi-temps. "Cela avait beaucoup grondé sur les réseaux sociaux concernant le fait de me voir sur le banc, mais il faut respecter les choix du coach. Ce dernier veut deux gardiens décisifs et on l'a été à de multiples reprises cette saison. Nous devons donner des maux de tête au coach afin qu'il ait des choix difficiles à effectuer", a-t-il ajouté.

"La direction sait que je veux absolument rester de mon côté"

En fin de contrat en juin prochain, l'ancien joueur d'Eupen a évoqué son avenir. "À l'heure actuelle, il n'y a eu aucune discussion concernant une éventuelle prolongation. Mais la direction sait que je veux absolument rester de mon côté. Je ne le cache pas depuis le début de la saison : mes prestations et mes entraînements démontrent que je me donne à 200%. C'est vrai que la date butoir se rapproche tout doucement, mais je ne lâcherai rien et je me donnerai à fond pour obtenir cette prolongation de contrat, et aussi surtout cette montée que le club mérite amplement. Cela fait deux ans que l'on travaille pour remplir cet objectif, et on y est presque", a conclu Debaty.