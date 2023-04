Officiel : Le STVV laisse filer un gardien emblématique après 7 saisons

Souvent deuxième gardien, Kenny Steppe s'est attiré tout le respect dans le club limbourgeois, notamment grâce à sa mentalité.

L'histoire d'amour entre Kenny Steppe et le STVV a débuté le 19 juillet 2017, lorsque le portier quittait Zulte-Waregem. Titulaire par intermittence, l'ancien du Germinal Beerschot et de Beveren est resté fidèle au club pendant presque 7 saisons.

75 matchs et 16 clean-sheets plus tard, les Trudonnaires annoncent sur leurs canaux officiels la rupture "d'un commun accord" du gardien de but de 34 ans.