Romelu Lukaku mis sous pression par son entraîneur

L'attaquant belge vit une saison assez compliquée avec l'Inter Milan. Son coach, Simone Inzaghi, ne semble pas satisfait de son rendement.

Après de longs mois passés sur la touche suite à une blessure, Romelu Lukaku reçoit à nouveau du temps de jeu depuis plusieurs semaines. Malheureusement, le Diable Rouge ne parvient pas à se montrer suffisamment décisif, alors que des échéances très importantes arrivent, dont la rencontre de Ligue des Champions de ce mardi soir face au Benfica.

En conférence de presse, Inzaghi ne s'est pas montré satisfait quant au rendement de Lukaku, qui a manqué deux énormes occasions (face à la Fiorentina puis la Salernitana) dernièrement. Je ne m'arrêterais pas seulement à celui-là (le raté contre la Salernitana). Je penserais aussi à l'occasion contre la Fiorentina. Ces matches nous ont donné deux résultats qui n'étaient pas ce que nous avions envisagé", a déclaré Inzaghi. "Nous savons que ce ne sera pas facile contre un adversaire solide et de grande qualité, mais nous savons que nous pouvons nous en sortir si nous restons solidaires. Nous devons certainement faire plus, mais je suis content de ce qu'ils (mes joueurs) montrent en match et en entraînement."

Selon la presse italienne, Lukaku est pressenti pour débuter sur le banc ce mardi soir. Inzaghi lui préférerait le Bosnien Edin Dzeko.