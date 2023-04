Lawrence Visser et Erik Lambrechts en charge des chocs de la 33e journée

Lawrence Visser supervisera Standard - Charleroi, tandis qu'Erik Lambrechts dirigera Genk - Anderlecht.

L'Union Belge et le département des arbitres sont dos au mur après les multiples critiques autour de l'arbitrage et du VAR dans notre championnat. Cette 33e journée sera décisive à tous les étages et les arbitres seront attentivement surveillés. Ce mardi, le département des arbitres a officialisé les noms de ceux qui gèreront les rencontres de Jupiler Pro League. Lawrence Visser s'occupera du choc wallon entre le Standard et Charleroi tandis qu'Erik Lambrechts dirigera le choc entre Genk et Anderlecht.