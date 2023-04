"J'aurais fait pire que Romelu Lukaku si j'avais été à sa place !"

L'affaire Lukaku a choqué en Italie : insulté par le public de la Juventus, l'attaquant de l'Inter Milan a été exclu. Thierry Henry ne comprend pas cette décision.

Lors d'une émission sur CBS Sports suivant le match de Champions League entre Benfica et l'Inter Milan, Thierry Henry est revenu sur la polémique entourant Romelu Lukaku. Le buteur intériste a été exclu lors du choc entre l'Inter et la Juventus, ce que ne comprend pas Henry.

"Ce soir, il a refait la même célébration. A-t-il pris une jaune ? Bien sûr que non. Le gars était victime d'abus, et il célèbre simplement devant les supporters adverses de manière stoïque", souligne l'ancien adjoint des Diables Rouges. "Je peux vous dire que j'aurais fait bien pire que lui si j'avais été victime de propos racistes".

Thierry Henry ne comprend ainsi pas pourquoi Romelu Lukaku a été exclu...mais surtout pourquoi la fédération a ensuite validé cette décision. "On nous parle de bon sens, mais derrière, la fédération confirme la décision de l'arbitre ? Ok, l'arbitre commet une erreur sur le coup, passons, j'ai fait des erreurs, ça arrive. Mais la fédération valide derrière", s'insurge le Français.

"Et ça n'est pas qu'en Italie. J'ai été victime de ça par-tout, et chaque fois, ce sont les réactions qui sont sanctionnées", conclut Henry. "Qu'on arrête de nous faire ce cinéma avec "No to racism" sur le terrain et sur les brassards et qu'on pose de vraies actions".