Ostende proche du chaos ? Le coach Dominik Thalhammer serait contesté par ses joueurs

Proche de la relégation, le KV Ostende a absolument besoin d'un six sur six face à OHL et La Gantoise pour se maintenir. Les joueurs semblent en avoir assez des préceptes tactiques de leur coach Dominik Thalhammer et auraient décidé de le forcer à jeter l'éponge.

Premier relégable avec 4 points de retard sur Eupen, Ostende s'apprête à jouer deux matchs d'une importance capitale. Suite à la défaite alarmante 5-0 face à Saint-Trond le week-end dernier, les choses se seraient envenimées jusqu'à prendre des proportions dramatiques. Selon les informations de la Gazet Van Antwerpen, un groupe de joueurs composé notamment de Thierry Ambrose et Maxime D'Arpino auraient annoncé ce mercredi lors de l'entraînement qu'ils ne voulaient du T1 actuel Dominik Thalhamme, dont le football prôné ne leur convient plus du tout. Les joueurs ostendais préfèrerait disputer les deux rencontres restantes sous la direction de Kurt Bataille, actuel entraîneur de l'équipe Espoirs. Ce dernier aurait d'ailleurs été approché par plusieurs joueurs afin qu'ils reprenne les rênes. Gauthier Ganaye, le président exécutif, a été appelé à intervenir en tant que médiateur. Pourtant, la situation pourrait ne pas s'arranger dans leur sens, car continuer avec le coach autrichien serait la seule solution envisageable aux yeux de Ganaye. Une fin de saison qui risque de se terminer dans un climat de crise aigue, alors qu'Ostende est en situation de difficulté financière et que l'obtention de sa licence est encore en suspend.