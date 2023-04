La Turquie candidate pour l'organisation de l'Euro, voici les villes-hôtes !

La Turquie organisera-t-elle l'Euro 2028 ou l'Euro 2032 ? À un peu plus d'un an de l'Euro 2024, les candidatures se manifestent.

Alors que la Grande-Bretagne et l'Irlande ont révélé les détails de leur candidature commune, un autre candidat a officiellement déposé son dossier pour les Euro 2028 et 2032 : la Turquie. La fédération turque de football (TFF) a dévoilé les villes et stades qui accueilleraient des rencontres.

Sans surprise, Istanbul mène la danse avec le Stade Olympique, le NEF Stadium du Galatasaray et le Ülker Stadium de Fenerbahçe. Ankara, Bursa, Konya, Antalya, Eskisehir, Trabzon et Gaziantep sont les autres villes-hôtes présentées.