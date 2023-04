Choqué, Christophe Galtier a eu des mots durs

Ce vendredi, et pour la première fois depuis le début de "l'affaire Galtier", l'entraîneur du PSG s'est exprimé.

Ce vendredi, à quelques heures d'affronter Lens dans le choc du haut du classement en Ligue 1, Christophe Galtier donnait une conférence de presse qui a bien évidemment tourné autour des révélations de la semaine et des accusations de racisme envers l'ancien coach de Nice et de Lille.

L'entraîneur du PSG a répondu aux questions des journalistes après avoir été ouvertement soutenu par son club : « Je suis profondément choqué par les propos que l'on me prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable, qui me heurte au plus profond de mon humanité. Je suis un enfant des cités HLM élevé dans la mixité, élevé dans le respect de l'autre quelle que soit son origine, sa couleur, sa religion. Je n'ai pas parlé avec mes joueurs de ce sujet, mais ils m'ont renvoyé la meilleure des réponses avec l'investissement total lors des séances d'entraînement. »

« Vous savez que j'ai eu de nombreux messages de soutiens. Évidemment que j'ai vu les messages publics de soutien. Ce sont des moments tellement difficiles qu'on apprécie ces messages de soutien. J'ai eu aussi beaucoup de soutien à travers des messages anonyme."

Enfin, juste avant de partir, un journaliste lui a demandé si c'était une vengeance : "Je ne peux pas le dire". Fin de la conférence de presse.... express.