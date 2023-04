Le Club ne se facilite pas la vie, Clinton Mata non plus

Le Club n'a pas réussi à prendre les trois points nécessaires face à Westerlo. Le match s'est terminé sur un score nul de 0-0, ce qui complique encore plus les choses pour les Brugeois.

Clinton Mata, le défenseur latéral droit du Club de Bruges, estime que son équipe méritait bien plus que le match nul 0-0 contre Westerlo. "Nous avons tout donné et nous avons joué avec maturité. Nous avons immédiatement mis Westerlo sous pression et nous avons également réussi à nous procurer un grand nombre d'occasions. Mais nous n'avons pas réussi à marquer ce but libérateur et nous nous sommes tirés une balle dans le pied", a déclaré Mata sur le site officiel du Club

Mata a, lui aussi, tout donné pendant le match, mais selon l'arbitre, il en a un peu trop fait, ce qui signifie qu'il ne sera pas présent pour le dernier match du Club de Bruges contre le KAS Eupen. "Il y a eu des tiraillements et des poussées des deux côtés, mais l'arbitre a jugé nécessaire de me donner un carton jaune. Il est donc particulièrement regrettable que je doive regarder le match suspendu lors de la dernière journée", a déclaré Mata.

Le Club de Bruges a un dernier match à jouer contre Eupen. Le grand rival pour la quatrième place est La Gantoise qui recevra Ostende lors de la dernière journée.