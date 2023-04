Jelle Vossen pensait avoir tout connu mais vit une grande première, à 34 ans

Pour la première fois de sa longue carrière, Jelle Vossen et son équipe se retrouvent dos au mur. Une 19e défaite sera synonyme de descente en Challenger Pro League.

Jelle Vossen pensait avoir fait le tour de toutes les émotions possibles en football. Mais à 34 ans, il en découvre une nouvelle. Si Zulte-Waregem ne s'impose pas lors de la dernière journée, l'attaquant et ses coéquipiers seront relégués en Challenger Pro League. Depuis son arrivée en 2020, l'ancien joueur de Bruges et de Genk n'a pas vécu que des mois faciles à l'Essevee. Un maintien inattendu serait une décharge de stress énorme.

"Finalement, c'est pour ce genre de matchs que vous jouez au football. Si nous menons à bien cette mission, ce sera une journée fantastique. Non, je ne pensais pas me retrouver un jour dans cette situation. Mais la personne Jelle Vossen n'a plus aucune importance dans ce type de situation. Nous nous battrons dimanche pour ce club, cette ville et toutes les personnes qui se soucient de Zulte-Waregem" a déclaré l'avant-centre de 34 ans dans les colonnes de Het Nieuwsblad.

Jelle Vossen ne sera pas le seul à mettre son individualité de côté pour cette dernière rencontre. "Tout le monde oublie sa situation personnelle et met tout en œuvre pour remporter ce match. Tout tourne autour du collectif, il n'y a plus que ça qui compte" a conclu celui qui a trouvé le chemin des filets à 9 reprises cette saison.