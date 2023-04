Maxwel Cornet prévient La Gantoise

Après une année à Burnley, qui est descendu en Championship, l'international ivoirien a posé ses valises à West Ham l'été dernier.

Maxwel Cornet a peu joué avec West Ham cette saison (12 rencontres toutes compétitions confondues) à cause d'une blessure qui l'a tenu éloigné 5 mois loin des terrains. Néanmoins, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais est bien revenu et s'apprête à disputer un quart de finale retour de Conference League contre La Gantoise au London Stadium jeudi soir.

Son objectif ultime est d'aider son nouveau club à soulever le trophée à Prague le mercredi 7 juin. "La Conference League est importante", explique Cornet sur le site de West Ham. "Il ne faut pas sous-estimer cette compétition, c'est une compétition importante, pour nous les joueurs, pour le club et pour l'entraîneur. C'est pourquoi nous nous donnerons à 100 % à chaque match de ce tournoi", a confié l'ailier.

"L'expérience européenne est très importante pour ce genre de match, car le niveau est élevé et nous savons que nous voulons faire quelque chose dans cette compétition, alors nous devons tous nous concentrer sur cet objectif. Le football européen est différent, mais l'objectif est le même. Remporter un trophée pour le club peut être la meilleure chose pour ma première saison. La saison n'a pas été bonne pour moi avec ma blessure, mais maintenant je suis de retour et je veux tout faire pour aller en finale et remporter ce trophée", a conclu Cornet.

Pour rappel, La Gantoise et West Ham s'étaient quittés dos à dos lors la manche aller (1-1) à la Ghelamco Arena.