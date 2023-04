Stefano Pioli savoure : "Tout le monde disait que Milan était un outsider"

Le Milan AC l'a fait : après son match nul face au Napoli (1-1), le club milanais a validé son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions !

Après cette magnifique qualification, la première en 16 ans, Stefano Pioli, le coach du Milan AC, jubilait.

L'Italien se rappelle même ses premiers pas avec le Milan en barrage d'Europa League, en 2020. "(A cette époque), tout le monde disait que Milan était outsider", a déclaré Pioli au micro de Sports Mediaset.

"Je pense que le petit avantage du 1-0 à l'aller nous a aidés dans un sens et nous a bloqués dans un autre. Nous avons choisi, compte tenu de la présence d'Osimhen, de nous installer un peu plus profondément et de ne pas lui laisser ces espaces où il peut être dévastateur. Beaucoup de mes joueurs n'avaient jamais pensé s'approcher si près de la demi-finale de la Ligue des champions. J'ai vu un énorme sacrifice de leur part", a continué Pioli.

En demis, le Milan pourrait rencontrer son plus grand rival, l'Inter. "C'est possible, parce que l'Inter a gagné au match aller. Ce seront encore deux confrontations difficiles, passionnantes et merveilleuses en Ligue des champions. Nous avons fait beaucoup de choses et nous ne voulons pas nous arrêter maintenant", a répondu de manière très neutre le coach milanais.