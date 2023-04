La Juventus passe par la petite porte, Manchester United la prend et sort sans honneur

Les Mancuniens ont été éliminés par Séville, spécialiste de la compétition. Sur la pelouse du Sporting, la Vieille Dame a assuré l'essentiel.

Le FC Séville confirme son statut de spécialiste de l’Europa League. Vainqueurs des éditions 2014, 2015, 2016 et 2020, les Andalous réalisent la sensation de la soirée et éliminent Manchester United.

Après le partage de la manche aller, les Sévillans ont pris les commandes dès les premières minutes, via El Nesyri (1-0, 8e). En début de seconde période, une perte de balle de Harry Maguire dans son propre rectangle (le défenseur anglais est loin d’être le seul fautif sur l’action) offre le 2-0 sur un plateau à Loïc Badé (47e). D'un doublé, El Nesyri a encore alourdi le score en fin de match (3-0, 81e). Séville élimine donc Manchester United et affrontera la Juventus en demi-finale.

Car la Vieille Dame a assuré l’essentiel, sur la pelouse du Sporting. Victorieuse par le plus petit écart au match aller (1-0), la Juventus s’est directement mise sur les bons rails après l’ouverture du score rapide d’Adrien Rabiot (0-1, 9e). Petite frayeur cependant, puisque le Sporting a égalisé sur penalty dix minutes plus tard, via Edwards (1-1, 20e). Plus d’évolution du score, la Juventus rejoint le dernier carré.