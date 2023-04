Hugo Broos derrière le Club de Bruges : "Personne ne s'attendait à un tel retour"

Les choses peuvent vite changer... Il y a une semaine, tout le monde pensait que le Club de Bruges disputerait les Playoffs 2. Et bien non, le champion en titre est parvenu à se hisser dans le top 4.

"Il y a quelques semaines, je ne donnais pas non plus au Club une chance de jouer les Playoffs 1, mais maintenant qu'il y est, je ne l'écarte pas complètement de la course au titre", a déclaré Hugo Broos à Het Laatste Nieuws.

Le Club peut se lancer dans une course poursuite sans précédent s'il démarre bien dès la première journée contre Genk. "S'ils gagnent ce match, ils se relanceront et joueront ensuite à domicile contre l'Union. Bien sûr, ils doivent rattraper beaucoup de points, mais ce sont tous des 'matches à six points' contre des rivaux directs", a souligné celui qui a été champion à deux reprises avec les Gazelles.

"Je sais qu'il y a beaucoup de "si", mais j'aimerais beaucoup que le Club remporte le titre, car personne ne s'attendait à un tel retour."