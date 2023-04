Seraing n'a rien fait pour rester en D1A : "Les miracles ne peuvent pas se répéter chaque année"

Après deux saisons passées en Jupiler Pro League, Seraing redescend en Challenger Pro League.

Lors de la saison 2020-2021, Seraing, sous la houlette d'Emilio Ferrera et Marc Grosjean, avait fait fureur en D1B avec un football offensif et séduisant. Les Métallos avaient terminé à la deuxième place du classement derrière l'Union Saint-Gilloise et avaient ainsi pu disputer les barrages contre Waasland-Beveren. Les Sérésiens en sortaient vainqueurs et retrouvaient la première division belge. Après un exercice 2021-2022 compliqué, les pensionnaires du Pairay se maintiennent en remportant les barrages contre le RWDM.

Mais cette saison-ci a été celle de trop pour le club satellite du FC Metz. Des dirigeants fantomatiques, un recrutement catastrophique, une absence totale de communication et trop peu de moyens mis à disposition. "Déjà la saison dernière quand on avait débuté le championnat avec Jordi Condom, j'avais le sentiment qu'il n'y avait pas de véritable volonté de rester en division 1", nous confie Marc Grosjean.

"C'est logique et normal de voir le club basculer en D1B"

"Rien n'était mis en oeuvre pour installer Seraing en D1A, c'était déjà fini en fait. C'est logique et normal de voir le club basculer en D1B. Il n'y avait aucun projet et aucune envie de maintenir le club là où on l'a hissé. Malgré les conditions de travail et de petits moyens, on s'est pourtant battus avec Emilio pour améliorer les vestiaires et les bureaux. Le reste n'a pas suivi, c'est bien dommage. La situation s'est même détériorée. Les miracles ne peuvent pas se répéter chaque année. J'espère sincèrement pour les supporters et le club qu'ils pourront au moins rester en division 2", a conclu l'actuel coach de Deinze.