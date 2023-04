Ferran Jutgla allume Scott Parker : "Il n'y avait presque plus de contacts"

Quinze buts et huit passes décisives toutes compétitions confondues. Malgré une courte mise à l'écart, l'attaquant espagnol peut se targuer de réussir sa saison.

Avec 5 buts et 3 passes décisives sur ses 7 premiers matchs de championnat, Ferran Jutgla a débarqué au Club de Bruges en boulet de canon. L'attaquant espagnol, arrivé depuis le centre de formation du Barça, en est désormais à 15 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues. "Cela ne me satisfait pas. J'avais dit en début de saison que je devais en marquer 20, ce n'est pas assez" lance le joueur de 24 ans à Het Nieuwsblad.

Victime d'une pubalgie après la Coupe du Monde, Ferran Jutgla a connu un deuxième coup dur rapide avec le licenciement de Carl Hoefkens. "Il m'a donné toute sa confiance, le courant était vraiment bien passé. J'étais extrêmement triste qu'il soit parti, autant pour lui que pour moi" regrette l'ancien international espoirs.

Avec l'arrivée de Scott Parker, le temps de jeu de Jutgla a nettement diminué. A la surprise générale, l'Espagnol devient remplaçant. "Il a fait ça sans me parler, sans rien me dire. Au fil du temps, il n'y avait presque plus de contacts. Il m'a simplement dit qu'il préférait travailler avec un autre type d'attaquant mais que je devais continuer à travailler" a conclu Ferran Jutgla pour le média néerlandophone.