🎥 Mika Godts aura tout fait pour que l'Ajax remporte la Coupe des Pays-Bas

Mika Godts, arrivé cet hiver à l'Ajax en provenance de Genk, commence progressivement à se faire remarquer en équipe première.

Ce dimanche en finale de la Coupe des Pays-Bas, le jeune joueur de 17 ans est monté au jeu à la 116e minute à la place de Steven Bergwijn. Il s'est élancé en tant que quatrième tireur de son équipe lors de la séance de penaltys et, d'un calme olympien, il a transformé l'essai.

L'Ajax perdra ensuite son avance lors de cette séance et verra finalement le PSV soulever le trophée.

MIKA GODTS 🇧🇪(2005) GIVES AJAX THE LEAD IN THE PENALTY SHOOT-OUT!!!

