Domenico Tedesco peut-il encore "ignorer" Mike Trésor ?

Mike Trésor a été l'un des artisans de la victoire genkoise ce dimanche face à Bruges, sous les yeux d'un certain Domenico Tedesco. S'il continue comme cela, il forcera sa sélection en juin.

Un entraîneur qui gagne a toujours raison, et de ce côté-là, Domenico Tedesco s'est assuré un peu de tranquillité après ses débuts brillants. Mais l'absence de Mike Trésor (et dans une moindre mesure au vu de la concurrence, celle de Brian Heynen) de la première sélection du Germano-Italien avait fait polémique.

Tempête dans un verre d'eau ? Du côté de Genk, on a sûrement regretté les déclarations à l'emporte-pièce qui ont suivi cette absence, et du côté de la fédération, que ce soit Tedesco ou Vercauteren (dont ce sera le rôle), on a calmé le jeu et on s'est assuré que les relations avec le Racing restent cordiales.

Des semaines cruciales ?

Que Tedesco ait été présent ce dimanche à Genk était certainement un signe. Même si Hans Vanaken, entre autres, est également un Diable potentiel, nul doute que Trésor était au centre de l'attention. Bien sûr, cette saison, Mike Trésor (Ndayishimiye, de son nom complet) a parfois été sur courant alternatif. Son nombre de ballons perdus, par exemple, est bien trop élevé pour le jeu qu'attend Tedesco.

Mais à 23 ans, il a encore une marge de progression...et surtout une qualité de passe que peu de Diables (à part l'évidence KDB) possèdent. Le laisser de côté pour faire passer un message est une chose ; le reprendre pour le lui expliquer et s'assurer qu'il ait compris ce message, serait peut-être une seconde étape logique.

Trésor respire la confiance retrouvée. Après que son 23e assist (qui en ferait le recordman absolu en JPL) ait été refusé, il ne s'est pas inquiété : "Des assists, j'en donnerai d'autres d'ici la fin de la saison", assurait-il en zone mixte. On n'en doute pas, et s'il y parvient et porte Genk vers le titre, Domenico Tedesco n'aura plus le choix : il y aura un nouveau Diable Rouge en juin.