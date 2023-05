Un Brugeois ne reconnaît pas la supériorité de Genk et estime que le Club méritait mieux

Genk a semblé dominer les débats et mériter sa victoire contre Bruges. Ce n'est cependant pas l'avis d'Hans Vanaken, qui estime que le Club méritait mieux.

Le Club de Bruges peut déjà dire au revoir au titre après sa défaite sur la pelouse du Racing Genk (3-1). Les Blauw & Zwart ont paru inférieurs à leurs adversaires du jour, sauf pour Hans Vanaken. Le buteur brugeois estime que son équipe s'est procuré suffisamment d'occasions et aurait mérité mieux.

"C'est difficile de dire si cette victoire est méritée, surtout aussi vite. Je n'ai pas senti que la différence était si grande sur le terrain. Nous avons joué un bon match, notamment en première mi-temps où on avait le contrôle. Nous avons mis beaucoup de pression et ils ne savaient pas vraiment comment s'en sortir."

Cependant, le Club n'a pas été en mesure de convertir ses opportunités pour tuer la partie. "Nous sommes passés plusieurs fois sur les flancs et il y avait moyen de faire la différence. C'est aussi dommage de concéder l'égalisation aussi tôt après avoir marqué. Ces trois buts encaissés signifient que nous ne sommes pas allés assez au contact dans la surface. Ce sont des choses sur lesquelles on doit encore travailler mais dans l'ensemble, on a joué un bon match et on méritait mieux" a conclu Hans Vanaken en zone mixte.