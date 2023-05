Aad De Mos explique la réussite de Mark van Bommel à l'Antwerp

Mark van Bommel a remporté la Coupe de Belgique avec l'Antwerp. Il semble ainsi avoir complètement effacé la malédiction qui pesait sur sa carrière d'entraîneur.

Beaucoup d'observateurs étaient sceptiques quand Mark van Bommel a rejoint l'Antwerp l'été dernier, mais le Néerlandais a mis tout le monde d'accord. Le club a déjà remporté la Coupe et peut maintenant rêver du titre.

Pour Aad De Mos, Van Bommel a opté pour une approche différente de celle du passé. "Au PSV, il voulait tout contrôler", a déclaré De Mos à Voetbal International. "Dans le football moderne, avec autant de joueurs et de personnel, c'est impossible."

Le soutien du club est une bénédiction pour Van Bommel. "A l'Antwerp, il bénéficie du soutien total de son directeur technique, ce qui lui procure une grande tranquillité d'esprit. Van Bommel doit maintenant poursuivre son chemin avec l'Antwerp. Il doit faire jeu égal avec le PSV et Wolfsburg. Le président est tellement riche qu'il en veut encore plus".

Et cela pourrait se produire dès cette saison. Dimanche, contre le KRC Genk, le club aura une occasion unique de prendre la tête du classement. "Il doit vraiment presser ce citron à fond. C'est ce que j'ai fait à Malines, sous la direction de John Cordier. Il faut remporter le plus de prix possible, c'est une carte de visite pour la suite de sa carrière."