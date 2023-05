Karel Geraerts ira à Bruges le couteau entre les dents

L'Union n'aura pas d'autre choix que de gagner ce samedi au Club de Bruges. En conférence de presse, Karel Geraerts, le coach unioniste, a expliqué ce qu'il attendait de ses joueurs.

L'Union en a surpris plus d'un ce mercredi, et pas dans le bon sens du terme. Les Saint-Gillois ont été dominés par l'Antwerp (0-2) et perdent alors leur seconde place.

Ce vendredi en conférence de presse, Geraerts a déclaré attendre une "réaction" de la part de ses joueurs. "Après une défaite, on a toujours envie de rebondir avec une victoire. Les joueurs ont su récupérer physiquement et mentalement et sont prêts pour ce duel. Mais cela ne veut rien dire car ils l'étaient aussi à la veille du match contre l'Antwerp...", s'est exprimé le coach de l'Union selon des propos relayés par la Dernière Heure.

Ce sera alors l'occasion (obligée) d'enfin battre le Club de Bruges, qui résiste toujours à l'Union depuis qu'elle est remontée en Pro League. "Je ne sais pas pourquoi nous n'arrivons pas à les battre. Cela doit changer un jour et j'espère que ce sera ce samedi. Peut-être que certains joueurs pensent à cette statistique mais notre focus est surtout mis sur les Champions' Play-offs dans leur globalité. Bruges nous attendra en tout cas de pied ferme", a estimé Geraerts.

Le décor est dans tous les cas planté !