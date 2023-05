🎥 Michel Vlap continue de régaler avec le FC Twente

Loin d'Anderlecht, Michel Vlap retrouve petit à petit ses sensations. Hier, il a à nouveau brillé en offrant littéralement la victoire à son équipe.

Parti d'Anderlecht cet été, Michel Vlap avait emporté avec lui son mal-être, faisant parler de lui pour sa période sans but longue de plus d'un an. La série a pris fin le mois dernier et depuis, le milieu offensif semble à nouveau totalement libéré.

La preuve ce weekend avec une prestation cinq étoiles sur le terrain du FC Emmen, lors de la victoire 0-3 de Twente. Le grand blond, auteur de deux buts et un assist, est impliqué dans tous les buts des siens. On retiendra notamment son coup franc envoyé en pleine lucarne pour ouvrir le score à 20 minutes de la fin de la rencontre. Grâce à son rendement retrouvé, Twente grimpe à la cinquième place d'Eredivisie.