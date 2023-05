🎥 La patate de De Bruyne, les arrêts de Courtois : revivez ce duel belgo-belge explosif en demi-finales de la Ligue des Champions

Le Real Madrid et Manchester City se sont quittés ce mardi soir sur un score de parité (1-1). Les deux Belges, Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois se sont illustrés.

Pas de vainqueur ce mardi entre le Real et Manchester City. Habitués à jouer les premiers rôles dans leurs clubs respectifs, et cela depuis plusieurs années, De Bruyne et Courtois n'ont pas déçu.

Les deux anciens de Genk puis de Chelsea ont en effet livré une prestation remarquée. Courtois a dû réaliser plusieurs parades de classe face à un City dominateur en première période, permettant au Real d'aller trouver la faille en contre. De Bruyne a égalisé en seconde mi-temps, d'une frappe supersonique.