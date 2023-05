En plus de Geraerts et Boniface, trois autres joueurs pourraient quitter l'Union

L'Union va-t-elle vivre un mercato estival très agité ? Avec déjà deux gros noms cités ailleurs, d'autres pourraient suivre.

A l'Union Saint-Gilloise, la saison n'est pas encore terminée et la course au titre est toujours dans les plans mais le mercato arrive à grands pas et les rumeurs vont bon train.

Deux noms ont déjà été cités sur le départ : Victor Boniface, auteur d'une saison incroyable dont le transfert pourrait rapporter gros, et Karel Geraerts, cité du côté du FC Bruges mais d'autres options existeraient à l'étranger.

Selon Het Nieuwsblad, trois autres joueurs pourraient également faire les valises cet été en cas de grosse offre : Siebe Van der Heyden, Senne Lynen et le capitaine Teddy Teuma. Les deux premiers ont un contrat jusqu'en juin 2024, le dernier jusqu'en juin 2025.

L'Union ne serait pas opposée à un départ de Van der Heyden mais chercherait par contre à prolonger Lynen. Teuma, de son côté, ne serait pas opposé à un séjour prolongé à Bruxelles en cas de garanties sportives et financières.