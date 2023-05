Après Hein Vanhaezebrouck, c'est au tour des supporters gantois de se soucier de la situation d'une pièce maîtresse

Sven Kums a de nouveau été très important pour La Gantoise lors la large victoire au Cercle de Bruges (0-4) samedi dernier. Reste à savoir s'il restera chez les Buffalos la saison prochaine.

Alors que La Gantoise devrait remporter les Playoffs 2 et conserver sa cinquième place synonyme de ticket européen, Sven Kums ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait à trois journées de la fin de la compétition. En fin de contrat, le milieu de terrain attend un signe de Gand depuis des mois, en vain. Au sein de son entourage, on évoque une situation pesante et un manque de reconnaissance.

Hein Vanhaezebrouck a été le premier à tirer la sonnette d'alarme auprès du conseil d'administration gantois dès la fin de la trêve hivernale. Le technicien belge aimerait que son chef d'orchestre reste à la Ghelamco Arena la saison prochaine. Àgé de 35 ans, le Soulier d'Or 2015 est toujours un titulaire indiscutable à Gand et l'auteur de très bonnes prestations. Le natif d'Asse attend toujours plus de clarté concernant cette situation ennuyeuse dans laquelle il se retrouve pour la première fois de sa carrière.

Kums souhaiterait parapher un nouveau contrat de deux saisons, tandis que Louwagie et De Witte semblent vouloir lui offrir seulement une prolongation d'une année en raison de son âge. De plus, il devra revoir ses exigences salariales à la baisse s'il veut rester chez les Buffalos.

Cette saison, l'inusable Sven Kums a disputé 50 rencontres toutes compétitions confondues (4216 minutes de je), inscrit 4 buts et délivré 9 passes décisives. Le joueur âgé de 35 ans est loin d'être épuisé et prouve qu'il peut encore évoluer au sein de l'une des meilleures équipes du championnat.

Et les supporters gantois l'ont bien compris. Le week-end dernier, ils ont exprimé leur désarroi et leur incompréhension sur les réseaux sociaux face à cette situation ubuesque. Tout comme Vanhaezebrouck, ils veulent conserver leur capitaine.

Kums speelt echt een topseizoen! Hem geen nieuw contract aanbieden aan redelijke voorwaarden zou zonde zijn! #cergnt — 🕳️ (@BigSighhhhhh) May 13, 2023

Kums toont waarom hij die Gouden Schoen won in 2015, wat een klasse😍 #cergnt — 🕳️ (@BigSighhhhhh) May 13, 2023

Contractverlenging Kums . Nu! #cergnt — Cuypers-Orban (@TackaertElias) May 13, 2023