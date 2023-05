Rik De Mil bientôt remplacé par Ronny Deila ? La réponse du coach brugeois

Cela risque de bouger cet été sur le banc du Club de Bruges. Récemment, le coach du Standard, Ronny Deila, était annoncé comme tout proche de signer chez les Blauw en Zwart.

Ce vendredi en conférence de presse, Rik De Mil a d'abord lancé la prochaine rencontre face à l'Antwerp, qui peut voir les Anversois faire un grand pas vers le titre. "La défaite de la semaine dernière a été très dure à encaisser. On a vu que notre équipe s'est donnée à fond, elle a senti qu'il y avait des points à prendre. Les buts marqués en fin de match ont pesé lourd, car nous voulions faire quelque chose pour les supporters", a déclaré De Mil selon des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Avec les absences de Buchanan, Sowah, Jutgla et Skov Olsen, De Mil ne pourra compter que sur Vermant et Yaremchuk en attaque ce dimanche. "Romeo a bien travaillé ces dernières semaines. Mais Roman s'est également montré très vif à l'entraînement après avoir été gravement malade. Lui aussi a l'air en forme", a assuré le coach brugeois.

Quel sera l'avenir de Rik De Mil sur le banc de Bruges ? Ronny Deila, le coach du Standard, a dernièrement été annoncé comme très proche de signer chez les Blauw en Zwart. "Est-ce que je veux me montrer à nouveau personnellement ? Non, pas vraiment. Je veux juste prendre des points avec le Club de Bruges après trois défaites. Nous devons faire preuve de fierté et de qualité pour y parvenir. Je pense que vous (les journalistes), mais aussi les supporters, le conseil d'administration et les supporters savent maintenant quel genre d'entraîneur je suis", a réagi le coach brugeois.