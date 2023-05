Quel avenir pour Romelu Lukaku ? Le président de l'Inter donne une piste !

Pendant de longs mois, le prêt de Romelu Lukaku à l'Inter Milan s'apparentait à une grosse déception à la fois pour le club et pour le joueur. Parti en tant que serial buteur et champion d'Italie, Lukaku revenait après un échec à Chelsea, et peinait à retrouver sa forme physique.

Les blessures et le mal-être laissés derrière lui, Romelu Lukaku semble désormais au top de sa forme...alors que la saison touche à sa fin. Dès lors, retournera-t-il à Chelsea ? L'Inter n'a pas d'option d'achat, mais n'écarte pas l'idée de conserver son attaquant.

Ainsi, dans une interview accordée à la RAI, Giuseppe Marotta a évoqué le dossier Lukaku. "Lukaku aime l'Inter, il veut rester. Il se sent très bien ici", assure le président de l'Inter Milan.

Inter CEO Marotta: “Lukaku loves Inter, he wants to stay with us. He feels very good here”. 🔵🇧🇪 #Inter #CFC



“Negotiations with Chelsea? He’s on loan until June 30, then we still don’t know Chelsea plans. We’re waiting for that”, told Rai Radio1. pic.twitter.com/zmRch4Zkyx