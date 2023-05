Pourquoi Jérémy Perbet a préféré quitter Liège et rester en Nationale 1

La signature de Jérémy Perbet à Winkel en a surpris plus d'un. Elle s'explique pourtant aisément.

Jérémy Perbet ne retrouvera finalement pas le football professionnel avec le FC Liège. Alors qu'il avait encore une année potentielle sur son contrat, le meilleur buteur de Nationale 1 a décidé de rester "dans son jardin", cette antichambre de l'élite belge qui l'a vu inscrire 31 buts cette saison.

Alors pourquoi ce départ ? La réponse est naturellement dans la durée du contrat proposé à "Perbut" : trois ans, rien que ça, alors que le joueur a déjà 38 ans. Peu de clubs lui auraient offert le salaire que Winkel propose, sur trois saisons et à son âge.

La Challenger Pro League, qui plus est, n'est pas la N1, en termes de niveau mais aussi en termes d'intensité. Le programme du FC Liège aurait été plus hardu, plus exigeant, et Perbet n'aurait pas forcément pu s'éclater autant que face aux défenses de Nationale.

Le Krant van West-Vlaanderen souligne également que Perbet pourra ainsi s'entraîner trois fois par semaine seulement, et que vivant à Tubize, il pourra covoiturer avec le portier de Winkel, Nicaise Kudimbana.

On sait que Jérémy Perbet travaille également à son après-carrière, et suit des cours d'entraîneur...tout en étant également le coach d'une équipe de jeunes à Charleroi. Des activités hors du terrain qui s'accommoderaient mal d'un programme de D1B. Bref : si ce n'est pas la solution romantique, c'est bien la solution pratique.