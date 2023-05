L'Antwerp en marche pour dépasser le Club de Bruges

L'Antwerp est devenu en peu de temps un club belge de premier plan. Grâce à l'argent de la famille Gheysens, bien sûr. Mais pourra-t-il le rester ? Les économistes du sport Trudo Dejonghe et Wim Lagae en sont persuadés, car le potentiel de l'Antwerp est le plus important que de toute la Flandre.

Lagae pose une condition : le stade doit être entièrement terminé. Cela signifie également la tribune 2. "Avec son stade, l'Antwerp a un grand avantage", a déclaré Lagae à Het Nieuwsblad. "Dans leur aile rénovée, ils disposent déjà d'un espace VIP moderne et d'une infrastructure d'accueil. Anvers se trouve également dans une région relativement riche, avec plus de motivation pour les sponsors et les sièges d'affaires."

Le club peut donc continuer à se développer et a déjà dépassé Gand et Genk en termes de revenus. Pour Dejonghe, il s'agit donc d'une valeur sûre au sommet de la hiérarchie belge. "Si l'Antwerp peut encore agrandir son stade, je pense que 25 000 à 30 000 spectateurs ne devraient pas poser de problème. Avec une ville de plus d'un demi-million d'habitants, ils disposent d'une assistance très importante. Et avec leur économie... En théorie, ils devraient pouvoir devenir le plus grand club de Flandre, plus grand que le Club de Bruges".