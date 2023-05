Les Diables ont mal vécu les critiques : "C'était de l'acharnement !"

Lors de la Coupe du Monde 2022, les Diables Rouges ont vécu des moments difficiles. Pour la première fois, ils ne se sont pas sentis soutenus par leur public.

Dans le documentaire réalisé pour Prime Video, One for All, trois Diables, Axel Witsel, Romelu Lukaku et Thibaut Courtois, sont notamment revenus sur l'échec du Mondial et les critiques qui pleuvaient sur l'équipe nationale à l'époque.

"C'était simplement pour f*utre la merde, c'est tout", explique Axel Witsel au sujet des "révélations" publiées par le journal L'Equipe à l'époque. "B*llshit, il n'y avait rien, rien du tout", confirme Romelu Lukaku, ajoutant : "Tu ne peux pas être champion du monde avec tout le monde contre toi".

Interviewés cette fois par Moustique pour évoquer leur participation à ce documentaire, Thibaut Courtois et Axel Witsel ont donné plus de détails sur leur ressenti. "C'était la dernière Coupe du Monde de notre génération et on aurait aimé plus de positivité. La critique, il faut l'accepter, mais là on avait l'impression que c'était de l'acharnement", estime Witsel.

"Dans le foot, tu ne peux pas toujours être positif (...) mais la presse a joué à détruire notre image et créer des problèmes", regrette Courtois. "Je pense qu'on méritait mieux".