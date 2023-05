"Roberto Martinez était trop gentil avec nous" : la confession de deux Diables Rouges

Six mois après le fiasco de la Coupe du Monde, le documentaire One for All revient sur cet échec, vu par les yeux de plusieurs Diables Rouges. Le caractère de Roberto Martinez y est évoqué.

Dans le documentaire One for All, sorti cette semaine sur Prime Video, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois et Axel Witsel reviennent sur l'échec cuisant de la Coupe du Monde 2022. Et pour la première fois, Roberto Martinez est critiqué par ses anciens joueurs, même si c'est de manière "positive".

Ainsi, Axel Witsel n'hésite pas à déclarer que le Catalan manquait de fermeté. "L'entraîneur aurait pu être plus dur avec nous après certains matchs. Il était toujours très gentil", estime le désormais ex-Diable dans des propos relayés par 7sur7. "Je l'ai rarement vu en colère après un match".

Un constat que partage Romelu Lukaku. Le sélectionneur aurait dû nous pousser un peu plus, nous mettre plus souvent face à nos responsabilités. Parce qu’un footballeur doit être capable d’accepter les critiques de son entraîneur", pointe le buteur de l'Inter Milan. "Quand on commet des erreurs, il faut savoir les assumer".

"One for All", documentaire en 4 épisodes, est diffusé sur Prime Video depuis ce 25 mai.