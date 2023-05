Le Feyenoord Rotterdam a offert des bagues de champion à ses joueurs, sur lesquelles sont gravés le blason du club et leurs numéros de maillot.

𝑴𝑨𝑲𝑰𝑵𝑮 𝑴𝑬𝑴💍𝑹𝑰𝑬𝑺



A personalized Champions Ring for all our players. 🙌 pic.twitter.com/iXcWZucR42