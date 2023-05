L'Union Saint-Gilloise a identifié le successeur de Boniface, mais a de la concurrence en Belgique !

L'Union Saint-Gilloise s'attend encore à perdre son attaquant vedette cet été. Victor Boniface sera difficile à conserver, mais son successeur se trouve peut-être en Suède.

D'après le média suédois Expressen, l'attaquant du BK Häcken Benie Traoré (20 ans) serait très suivi en Europe et notamment en Belgique où plusieurs clubs auraient coché son nom en vue du mercato estival.

Traoré présente des statistiques "à la Gift Orban", avec 9 buts en 10 matchs de championnat cette saison (la ligue suédoise se joue depuis mars). Rien d'étonnant donc au vu du succès de la filière scandinave en Belgique que l'Union, mais aussi l'Antwerp et Genk le suivent donc.

Attaquant rapide et d'un gabarit assez réduit (1m72), Benie Traoré a un autre profil que Boniface. Ce dernier, cependant, était souvent associé à un autre homme devant, comme Vanzeir et Undav à leur époque. Du côté de l'Antwerp et de Genk, du renfort offensif serait le bienvenu.

Affaire à suivre : Traoré n'est estimé qu'à 1 million d'euros, et est sous contrat jusqu'en 2026 au BK Häcken.