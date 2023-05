Toby Alderweireld lance un appel important : "Je ne comprends pas que cela prenne autant de temps"

Toby Alderweireld peut décrocher le titre avec l'Antwerp ce dimanche. Et ce dès sa première saison en Belgique.

Avec une victoire à domicile contre l'Union, le titre est acquis pour l'Antwerp ce dimanche. Pour la première fois depuis 66 ans, l'Antwerp peut remporter le titre et pour la première fois de son histoire, le doublé.



Toby Alderweireld est impatient d'entrer dans l'histoire dans la ville de son cœur. "La volonté est énorme. Dimanche, c'est l'occasion rêvée. Nous n'avons qu'un seul état d'esprit : aller à fond, et j'espère que cela suffira", a lâché le capitaine du matricule 1 en conférence de presse.



Pour ne pas tenter le diable, il ne veut pas encore prononcer le mot "titre". En revanche, le défenseur sait où il placerait le trophée de JPL dans sa riche carrière. "Dans mes trophées, je le mettrais tout en haut. Soixante-six ans sans titre, jamais de doublé. Si nous y parvenons, nous ferons quelque chose de spécial ici", a expliqué l'ancien Diable Rouge.

Le capitaine anversois se réjouit de voir que la lutte pour le titre est bien vivante dans la ville. "Nous avons réveillé le géant endormi. Le lien que nous entretenons avec les supporters est unique. Ils sont plus que notre douzième homme", a précisé Alderweireld, qui déplore que son équipe ait joué devant une tribune 2 vide pendant toute une saison. "Je ne comprends pas comment une telle chose peut prendre autant de temps. Et ce n'est pas la faute du club. Je veux lancer un appel à ces gens : faites ce qu'il faut, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être là dimanche et que nous allons devoir décevoir."