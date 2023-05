L'Antwerp avait bien fêté son dernier titre il y 66 ans : "Pendant sept semaines, nous n'étions pas à la maison"

Cela fait 66 ans que l'Antwerp n'a plus été champion de Belgique. Louis Lambert (91 ans) est le dernière personne encore en vie faisant partir de cette équipe. Dimanche, il sera à fond derrière son équipe.

Lambert s'en souvient bien. "Comme nous faisions la fête à l'époque ! Tous les jours, c'était la fête. Pendant sept semaines, nous n'étions pas à la maison", a-t-il déclaré à Sporza. "Ma femme m'a demandé combien de temps cela allait durer et je lui ai répondu que je ne le savais pas non plus. Nous avions 22 clubs de supporters et nous devions visiter chaque club."

Et la ville ? "C'était dingue. Nous avions 18 000 abonnés. Et certainement pour le match de la Coupe d'Europe l'année suivante à domicile contre le Real Madrid. Les employés de Ford ont même eu droit à des congés. 60 000 personnes étaient présentes à l'époque."

Lambert espère que The Great Old sera champion, mais il ne veut pas vendre la peau de l'ours avant qu'il ne soit tué. "Ils m'ont déjà appelé pour m'acheter un nouveau costume, mais j'ai répondu : "On n'en est pas encore là, hein".