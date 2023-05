Hans Vanaken : "Je ne pense pas avoir vécu cela en 10 ans de première division"

Le Club de Bruges s'est incliné une nouvelle fois durant ces playoffs 1 contre Genk (1-3) ce dimanche soir.

Ce ne sont pas les play-offs du Club de Bruges. "Je pense que le match aurait pu basculer dans un sens ou dans l'autre. Après la mi-temps, nous étions certainement meilleurs que Genk et nous n'avons pas non plus concédé trop d'occasions. Le sentiment que j'ai eu tout au long des play-offs, c'est qu'il ne faut pas perdre ces matches", a déclaré Hans Vanaken au micro de Sporza à l'issue de la rencontre.



Le capitaine lui-même, avec 14 buts, réalise une excellente saison. "J'aurais préféré être en tête et ne marquer que deux buts. Personnellement, c'est agréable. Cela signifie que vous avez fait quelque chose de bien cette saison. Mais quand on ne peut plus jouer pour rien en tant qu'équipe, c'est décevant", a lâché le meneur de jeu brugeois.

Personne ne sait encore qui sera champion le week-end prochain. "Tout est encore possible lors de la dernière journée. Je ne pense pas avoir vécu cela en 10 ans de première division. Nous allons faire de notre mieux contre l'Union. Tout le monde doit s'attendre à cela car nous sommes le Club de Bruges", a assuré Vanaken.